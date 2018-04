"Ode to Others", o novo álbum do australiano Scott Matthew, chega esta sexta-feira às lojas e a BLITZ falou com o artista, que colaborou há dois anos com Rodrigo Leão no disco "Life is Long".

Além de falar sobre as novas canções, o músico, atualmente a residir em Nova Iorque, falou sobre as semelhanças entre o seu país natal e Portugal e confessou que a razão que o impede de viver cá é a língua, que considera "muito difícil". Veja o vídeo.