Grande fã de Rui Veloso - “para cada canção dele tenho uma memória”, garante -, Carolina Deslandes conseguiu cantar um tema com o seu herói, 'Avião de Papel'.



A canção está incluída no novo álbum, “Casa”, e em entrevista à BLITZ a sua autora explica como surgiu a colaboração.



Depois de conhecer Rui Veloso num almoço em sua casa, Carolina Deslandes cantou 'Avião de Papel' e o músico do Porto aceitou gravar o tema.



“Criei logo uma proximidade muito grande com ele”, recorda. “É uma pessoa muito franca, não faz fretes. É a pessoa mais livre que conheço! Não faz nada que não lhe apeteça, não dá um elogio que não lhe apeteça dar, diz o que lhe apetece e estar com ele é inspirador nesse sentido! Vive bem resolvido consigo”.



