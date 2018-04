Com álbum novo prestes a sair, Carolina Deslandes deu uma entrevista à BLITZ, que poderá ver aqui, na íntegra, muito em breve.



Além das canções do novo “Casa”, a cantora portuguesa abordou temas como os seus músicos favoritos, as suas fontes de inspiração e também os benefícios que recolhe da internet, enquanto ferramenta de divulgação do seu trabalho.



O “lado negro” da net foi igualmente mencionado por Carolina Deslandes, que garante que “tudo o que é muito bom na vida tende a ter um lado muito mau” e que já aprendeu a lidar com as mensagens dos 'haters'.



Veja acima o vídeo.