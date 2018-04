Os Dead Combo têm um convidado especial no novo álbum, "Odeon Hotel": Mark Lanegan, ex-Screaming Trees e colaborador habitual dos Queens of the Stone Age, canta um poema inglês de Fernando Pessoa intitulado 'I Know, I Alone'.

"Sugerimos-lhe para aí uns três poemas, que não eram tão cantáveis quanto aquele", explicou o contrabaixista Pedro Gonçalves à BLITZ, depois de dizer que Lanegan já estava familiarizado com a obra do poeta português.

Tó Trips acrescenta: "aliás, ele veio cá e oferecemos-lhe o 'Livro do Desassossego', que ele já tinha". Recorde-se que Lanegan será convidado especial dos Dead Combo no concerto que vão dar no festival Vodafone Paredes de Coura. Veja o vídeo acima.