Os Dead Combo confessaram à BLITZ que a participação no programa de gastronomia e viagens "No Reservations", do chef norte-americano Anthony Bourdain, em 2012, teve "um impacto gigante" no percurso da banda.

"Acontece com alguma regularidade recebermos mensagens de gajos da Indonésia ou do raio que o parta a dizer 'epá, olhem, descobri agora a vossa música através do programa do Bourdain'", diz o contrabaixista Pedro Gonçalves. Veja o vídeo acima.