Scott Matthew lança na próxima sexta-feira, dia 20, "Ode to Others", o seu sexto álbum em nome próprio, dois anos volvidos sobre o disco que o juntou ao músico português Rodrigo Leão, "Life Is Long".

Foi, de resto, por ocasião da vinda mais recente do cantor e compositor australiano a Portugal para dois concertos apoiados em "Life is Long", que o INSIDE da BLITZ foi ao seu encontro.

Matthew interpretou para a BLITZ uma surpreendente versão acústica de 'Do You Really Want to Hurt Me', êxito de 1982 dos Culture Club (de Boy George), canção que faz parte de "Ode to Others", e depois brindou-nos com o seu single mais recente, 'Happy End'. Sobre este, o músico revela que se trata de "uma canção escrita para um grande amigo meu, que foi produtor dos meus três primeiros álbuns, e morreu".

"O álbum que acabei de fazer é mais animado [do que os anteriores]. Normalmente, quando as pessoas pensam na minha música, pensam em baladas ou temas mais melancólicos. Este álbum tem mais brilho, tem mais produção. No entanto, não deixa de ser intimista", revela. "Trabalhar com o Rodrigo Leão fez-me perceber que poderia ter um som maior", admite.

Veja a atuação de Scott Matthew no vídeo localizado no topo desta página.