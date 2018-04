Os álbuns mais importantes editados a cada semana são comentados todas as sextas-feiras no site BLITZ. Toda a música que interessa é analisada e dissecada pela equipa BLITZ no programa vídeo que, na sua mais recente edição, abre com o novo disco de The Weeknd, um EP chamado "My Dear Melancholy", que é assumido como um regresso às origens da estrela do R&B canadiano.

Também discos novíssimos de Sean Riley, Dead Combo, Josh Rouse, Mouse on Mars e Laura Veirs são analisados por Lia Pereira e Mário Rui Vieira.

Para ver no vídeo em cima e na SIC Radical ao domingo, às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte às 4h30 e noutras ocasiões ao longo da semana).