Os Dead Combo editam hoje "Odeon Hotel", o novo álbum de originais, e falaram com a BLITZ sobre as novas canções. Entre elas está 'The Egyptian Magician', dedicada a Zé Pedro, guitarrista dos Xutos & Pontapés que morreu em novembro do ano passado.

"O Zé sempre foi uma pessoa importante para nós", diz o contrabaixista Pedro Gonçalves, "apoiou-nos desde o início, esteve sempre ao nosso lado". Veja o vídeo acima.