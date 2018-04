Isaura revelou à BLITZ que já ouviu as canções que concorrem à edição deste ano da Eurovisão e confessou que a grande favorita, 'Toy', da israelita Netta Barzilai, que permanece destacada no primeiro lugar das listas de apostas, não está entre as suas preferências.

"Percebo a curiosidade com essa canção e realmente é peculiar. Percebo que capte as atenções", diz a compositora de 'O Jardim', tema que representará Portugal, "não é das minhas favoritas, mas aquilo fica na cabeça".

Entre as canções de que gostou mais, estão 'Lie to Me' da República Checa, "tem muito swag", e 'Dance You Off' da Suécia, "tem muito a ver comigo e com os meus gostos pessoais". "Depois, há canções bonitas, como a da Espanha e a da Irlanda".