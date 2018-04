Os álbuns mais importantes editados a cada semana são comentados todas as sextas-feiras no site BLITZ. Toda a música que interessa é analisada e dissecada pela equipa BLITZ no programa vídeo que, na sua mais recente edição, abre com o novo álbum dos Thirty Seconds to Mars, "America" (faz-se menção ao concerto de dia 10 no Campo Pequeno, cujo adiamento foi comunicado após a finalização da gravação do programa).

Também discos frescos de Cardi B, Kylie Minogue, Eels, PAUS, Unknown Mortal Orchestra e X-Wife fazem parte deste programa, que antecipa "Resistance is Futile", dos Manic Street Preachers, um álbum que só chegará na próxima semana mas cuja edição esteve prevista para esta sexta-feira. Luís Guerra e Mário Rui Vieira são os críticos de serviço esta semana.

Para ver no vídeo em cima e na SIC Radical ao domingo, às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte às 4h30 e noutras ocasiões ao longo da semana).