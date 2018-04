A música ao vivo é rainha no BILHETEIRA, programa vídeo semanal da BLITZ com as novidades dos concertos e festivais em Portugal. Saiba quais os espetáculos anunciados esta semana, os que poderá ver nos próximos dias e os que não deve perder no resto do ano. Está tudo no vídeo que pode ver em cima, mas também na SIC Radical.

Nota: este programa foi gravado antes do anúncio do adiamento do concerto dos Thirty Seconds to Mars. Foi acrescentada posteriormente uma menção gráfica à nova data e ao concerto extra da banda.