Isaura explicou, em entrevista à BLITZ, por que razão escreveu 'O Jardim', canção que representará Portugal na Eurovisão, em português e não em inglês, língua em que habitualmente utiliza nos seus temas: "queria falar à minha avó, que não compreendia inglês e estava sempre a dizer-me 'mas porque é que escreves em inglês?'... Portanto, tinha de usar o português".

A artista, que venceu o Festival da Canção com o tema interpretado por Cláudia Pascoal, disse também que a sua família está a viver com intensidade toda a experiência do festival devido ao facto de a música ser "tão pessoal".

Sobre 'O Jardim' e também outras canções que compôs para o seu álbum, a ser editado em junho, Isaura revelou ainda: "estava destroçada, queria falar sobre saudades, sobre o facto de ter perdido uma pessoa que era tão importante, sobre como ia lidar com isso...".