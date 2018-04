Aldina Duarte, que na próxima sexta-feira, 6 de abril, atua no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, deu uma entrevista à BLITZ, que poderá ler muito em breve.



Neste espetáculo, a fadista irá apresentar o seu álbum mais recente, “Quando Se Ama Loucamente”, que começou a germinar após Manel Cruz lhe enviar uma canção do mesmo nome.



Sobre a estima que nutre por Manel Cruz e por Pedro Gonçalves, dos Dead Combo, que produziu o disco, diz Aldina Duarte:

“Para mim, o Manel e o Pedro são dois artistas tão ou mais importantes que alguns artistas mais famosos mundialmente. Por mais que eu venere o Tom Waits, prefiro mil vezes cantar num disco do Manel do que num do Tom Waits. E olhem que eu gosto do Tom Waits ao ponto de grunhir, se ele quisesse, num disco dele”, garante.



Veja acima o vídeo.

No concerto de sexta-feira, Manel Cruz e Pedro Gonçalves irão ser os convidados de Aldina Duarte no CCB.



“O que me está a fascinar mais é que vou ter no mesmo palco o Manel Cruz e o Pedro Gonçalves, a atuarem juntos”, revela Aldina Duarte. “Para além de atuarem comigo, há um momento em que atuam juntos, penso que pela primeira vez. Isso é fascinante para mim, porque admiro o trabalho deles há muitos anos”.



O concerto de 6 de abril começa às 21h e os bilhetes custam entre 5 euros (galerias em pé) e 20 euros (primeira plateia). Também há entradas a 8,50 euros (segundo balcão), 14 euros (primeiro balcão) e 17 euros (segunda plateia).