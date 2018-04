Benjamin Clementine deu, na passada quinta-feira, um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, no qual interagiu numerosas vezes com os fãs portugueses.

Veja acima um desses momentos, durante 'Condolence', tema retirado do seu primeiro álbum.

Em julho, Benjamin Clementine regressa a Portugal para um novo concerto, desta feita no Super Bock Super Rock, em Lisboa.