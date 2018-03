O convidado desta semana do INSIDE, programa de música ao vivo da BLITZ, é Noiserv. O multi-instrumentista abriu a porta do espaço onde cria a sua música e além de uma visita guiada - mostra os mais variados instrumentos, cartazes de concertos, credenciais e um mapa onde assinala os locais onde já atuou - tocou o tema 'I Was Trying to Sleep When Everyone Woke Up'.

Esta atuação exclusiva acontece num momento em que se prepara para subir aos palcos do Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e do Passos Manuel, no Porto, para celebrar 13 anos de Noiserv. O concerto da capital está marcado para o dia 5 de abril, próxima quinta-feira, às 21h30 (bilhetes estão à venda nos locais habituais, custando entre €10,00 e €15,00), e o do Porto acontece dia 11 (ingressos a €10,00).

"Todos os anos gosto de fazer alguma coisa", afirma em declarações à BLITZ, "fez-me sentido um concerto. Não porque acho 13 [anos] mais importantes do que 12 ou do que 14... Quando tens uma carreira musical, acho que todos os anos ficas contente por ter passado mais um ano, portanto todos eles são comemoráveis".

Sobre este espetáculo especial em Lisboa, Noiserv diz que "gostava de percorrer um bocadinho os discos todos... Pelo menos para mim próprio, haver essa viagem de 2005 até 2018". Veja o vídeo acima.