É um veterano de palcos portugueses e regressa este ano aos concertos em território nacional, com Charlie Musselwhite - Ben Harper, artista estimado por cá, acaba também de lançar um novo álbum, “No Mercy In This Land”, com o veterano dos blues. No programa vídeo da BLITZ, Em Estreia, Miguel Cadete e Lia Pereira conversam sobre este disco de Harper & Musselwhite, mas também sobre o segundo álbum dos Voidz, de Julian Casablancas, o quarto disco dos ingleses The Vaccines, o regresso de Greta Kline, aka Frankie Cosmos, e a estreia da revelação pop Hayley Kiyoko. Para ver no vídeo em cima e na SIC Radical ao domingo, às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte às 4h30 e noutras ocasiões ao longo da semana).