Tozé Brito defendeu, depois de negar que alguém tenha sido alguma vez condenado por plágio em Portugal, que "até nessa matéria somos capazes de estar atrasados". O músico e administrador da Sociedade Portuguesa de Autores mostra-se, no entanto, confiante no futuro.

"Foi criado pelo governo anterior um Tribunal da Propriedade Intelectual", começa por dizer, em entrevista à BLITZ, "pelo menos esses juízes estão minimamente apetrechados para julgar casos do âmbito da propriedade intelectual e do direito de autor".

Argumenta ainda que o facto de ser "uma área jurídica muito específica" fez com que, no passado, os juízes não se sentissem "muito à vontade" para julgar este tipo de casos. Veja as declarações no vídeo acima.