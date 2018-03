Na passada semana, Rui Veloso abordou longamente a questão do plágio na música em Portugal numa entrevista ao programa de Youtube "Maluco Beleza", conduzido por Rui Unas. Tozé Brito, administrador da Sociedade Portugesa de Autores, foi criticado por - segundo Veloso - "defender o plagiador".

Em causa está a posição de Brito no 'caso' Diogo Piçarra. Recorde-se que o cantor viu a sua 'Canção do Fim', com a qual concorreu ao Festival RTP da Canção, envolta em acusações de plágio e acabou por se retirar da competição. Tozé Brito, elemento do júri do Festival, terá - de acordo com Veloso - defendido um plágio "involuntário".

"Diogo Piçarra teve azar e fez uma coisa parecida ou igual. Embora o Tozé Brito tenha vindo para a imprensa todo enxofrado, a coincidência não deixa de ser um plágio", disse Rui Veloso a Rui Unas. "Já na altura do [caso] Tony Carreira, independentemente de aquilo ser ou deixar de ser plágio, eu vi o Tozé Brito da SPA na televisão praticamente defender o plagiador. São argumentos inacreditáveis", acrescentou o músico de "Mingos & Os Samurais".

Em nova entrevista à BLITZ, Tozé Brito afirma que já respondeu a Rui Veloso e que marcou um encontro com o músico. "O Rui disse o que queria dizer, sem filtros, não estarei de acordo com muito do que diz, mas compreendo a frustração dele", refere no vídeo que pode ver em cima, excerto de uma entrevista onde Tozé Brito sublinha a posição da SPA em relação a situações de plágio e aborda as consequências para o Festival da polémica Diogo Piçarra, entre outras questões relativas ao direito de autor (estes assuntos serão objeto de outros trechos em vídeo que publicaremos nos próximos dias).