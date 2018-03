Catarina Miranda, que assina os seus discos como Emmy Curl, passou por Sintra no passado dia 16 para um concerto no Centro Cultural Olga Cadaval. O INSIDE da BLITZ encontrou a artista transmontana horas antes, a ensaiar para a primeira 'grande' noite após a participação no Festival da Canção com o tema 'Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada', que acabou em 2º lugar.

"Ter-me mostrado [no festival] como Catarina Miranda fez com que as pessoas descobrissem Emmy Curl e eu quero que as pessoas me descubram, não quero dar gratuitamente. Também gosto muito de descobrir bandas por mim própria", revelou. Em seguida, em exclusivo para o INSIDE, tocou a canção "De Que É Feito". Está tudo no vídeo no topo desta página.

Emmy Curl lançará em breve um novo álbum e este sábado, 24 de março, atua no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro.