Os álbuns mais importantes editados a cada semana são comentados todas as sextas-feiras no site BLITZ. Toda a música que interessa analisada e dissecada pela equipa BLITZ no novo programa vídeo que, na mais recente edição, fala do novo álbum de Jack White, seguramente um dos que levantará maior discussão nos próximos tempos. Também o segundo de Sunflower Bean, o regresso de George Ezra e os Preoccupations (antigos Viet Cong) estão entre as escolhas de Lia Pereira e Luís Guerra, os críticos de serviço esta semana. Para ver no vídeo em cima e na SIC Radical ao domingo, às 12h15 (com repetição na madrugada seguinte às 4h30 e noutras ocasiões ao longo da semana).