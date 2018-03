Depois de participar no Festival da Canção com o tema 'Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada', Catarina Miranda, que assina os seus discos como Emmy Curl, passou pelo Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, para um concerto aplaudido, na passada sexta-feira.

Além de canções incluídas no seu primeiro álbum, “Navia”, e nos vários EP que já lançou, a cantora transmontana apresentou também uma versão de 'Maio Maduro Maio', de José Afonso, a nova 'Dança da Lua e do Sol', com o convidado Vicente Palma, e já no encore 'Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada'.



Composto por Júlio Resende, que a acompanhou nos teclados, o tema que terminou a votação festivaleira com os mesmos pontos que a canção vencedora (a vitória sorriria a Cláudia Pascoal no desempate; 'O Jardim' teve uma votação mais expressiva por parte do público) causou emoção no Centro Cultural Olga Cadaval.



Pode ver acima o momento em que Emmy Curl voltou a interpretar 'Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada', canção que, horas antes, reconheceu, em entrevista à BLITZ, estar a ter “um impacto muito engraçado nas pessoas. Não estava mesmo nada à espera. E, no fim do festival, fiquei a gostar ainda mais da música”, explica.



Em breve, poderá ler na íntegra a entrevista com Emmy Curl, que este ano deverá lançar um novo álbum.

No próximo sábado, 24 de março, emmy Curl atua no Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro. Bilhetes aqui.