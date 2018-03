O festival Tremor regressa à Ilha de São Miguel, nos Açores, começando já esta terça-feira e prolongando-se até à madrugada de domingo, dia 25.

Na quinta edição do festival, destacam-se atuações de Mykki Blanco, Ermo, Boogarins, Dead Combo ou Liima, que subirão aos diversos palcos do festival. Além dos concertos confirmados, o evento recebe também atividades paralelas, como exposições de fotografia ou exibição de filmes (entre residências artísticas e um "ciclo de conversas").

Em entrevista à BLITZ, António Pedro Lopes - diretor artístico do festival - apresenta a edição de 2018 do evento que, afirma, "vira São Miguel do avesso" com "erupções de música por todos os lados". Contudo, o programador prefere designar o festival de "experiência", defendendo que "é muito mais do que música". "É um festival de cultura. Quem vai ali, vai ver artistas e concertos incríveis, mas vai ver uma ilha incrível sob a influência disso tudo. Uma ilha que promete e dá muitas experiências, seja do ponto de vista humano, da ligação à natureza, do sabor...", esclarece. "É uma experiência do rodopio, de atravessamento dos sentidos. Desafia os sentidos, as expectativas e os preconceitos", considera.

