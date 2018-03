Paulo Bragança falou, em entrevista à BLITZ, sobre aquilo que o levou a sair de Portugal há mais de uma década, tendo-se fixado em Dublin, na Irlanda. Depois de garantir que não se foi embora zangado com os meios de comunicação social nem com o seu público, o fadista refere situações no meio musical que o deixaram "profundamente magoado".

O cantor acrescenta também que essas situações o levaram à "autodestruição" e "depressão", "a não querer fazer nada". E diz ainda que nunca pensou que abandonaria Portugal para ficar quase 12 anos fora, "quando disse 'vou embora' [foi com a intenção de me] retirar por uns meses". Veja o vídeo acima.