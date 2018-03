Os Dead Combo irão editar, no próximo dia 13 de abril, aquele que será o seu sexto álbum de estúdio e o sucessor de "A Bunch Of Meninos", de 2014.

Antes, tocarão no Caparica Primavera Surf Fest, a 29 de março, estreando algumas canções que farão parte do álbum. Mas antes disso, no INSIDE da BLITZ, tocam em exclusivo 'Desassossego', uma das novas composições - está tudo no vídeo no topo desta página. Além de Tó Trips e Pedro Gonçalves, está connosco Alexandre Frazão, o baterista que admite nunca ter tocado tanto num disco dos Dead Combo.

O título do álbum não foi ainda avançado, mas sabe-se que os Dead Combo estão já a preparar uma digressão nova em torno do mesmo, contando para isso com alguns músicos convidados: o referido Alexandre Frazão (bateria), Gui (sopros e teclas) e António Quintino (baixo, contrabaixo, guitarras). Na Caparica irão, contudo, tocar em trio, com Frazão.

Depois da estreia no Caparica Primavera Surf Fest, a banda entra em digressão a 12 de abril, no Convento de S. Francisco, em Coimbra, e daí passará por Oeiras, Évora, Caldas da Rainha, Portalegre, Loulé, Silves, Seixal, Vila Real de Santo António, Anadia, Setúbal, Leiria, Porto, Vila Real e Santa Maria da Feira.