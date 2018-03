Os álbuns mais importantes editados a cada semana são comentados todas as sextas-feiras no site BLITZ. Toda a música que interessa analisada e dissecada pela equipa BLITZ no novo programa vídeo que, na mais recente edição, fala dos renovados Stone Temple Pilots, de mais uma faceta de Snoop Dogg e do álbum de uma banda que está no passado de Surma (os Whales), entre outros. Para ver no vídeo que está em cima.