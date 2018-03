"Sou fadista por condição". Paulo Bragança dá as boas-vindas ao INSIDE na Associação do Fado Casto, no bairro lisboeta da Sé. Fala-nos do EP que marca o seu regresso aos discos, "Cativo", do seu percurso singular na música portuguesa e do espetáculo de apresentação do novo disco que aí vem, a 24 de março, no Museu do Fado, em Lisboa.

Como se não bastasse, Paulo Bragança mostra-nos um pouco da sua música numa atuação exclusiva, devidamente acompanhado e suportado pela acústica especial do espaço. Vale a pena ver.

"Cativo" é editado a 9 de março e conta com sete temas inéditos, incluindo o single 'Rosa da Noite' e uma versão de 'Remar, Remar', dos Xutos & Pontapés.