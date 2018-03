Os álbuns mais importantes editados a cada semana são comentados todas as sextas-feiras no site BLITZ. Toda a música que interessa analisada e dissecada pela equipa BLITZ no novo programa vídeo que, na mais recente edição, fala do regresso de um gigante, David Byrne, da reinvenção dos Editors, da promessa escocesa Young Fathers, do regressado Paulo Bragança e da aventura a solo de um dos guitarristas dos Strokes, Albert Hammond Jr. Para ver no vídeo que está no cimo desta página.