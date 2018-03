O Lisboa Dance Festival regressa já na próxima sexta-feira à capital e tem um novo quartel-general, o Hub Criativo do Beato. Karla Campos, responsável pela organização do festival, levou a BLITZ numa visita guiada pelos vários espaços onde a música - e não só - acontecerá. Veja tudo no vídeo no cimo desta página.

Musicalmente falando, o evento recebe atuações de Nao, Nosaj Thing, Joe Goddard (dos Hot Chip), Xinobi e Marfox, entre muitos outros. Veja o cartaz e os horários:

9 de março

Carslberg Room @Celeiros

Xinobi (01h)

Romare (23h45)

Nao (22h30)

DJ Glue (20h30)

Hub Room @Grillas

Octave One (02h)

Miguel Torga (23h)

Dupplo (20h30)

Kia Room @Fábrica do Pão

Leon Vynehall (01h)

Optimo (22h30)

DJ Marfox (21h)

Shaka Lion (20h)

Eristoff Room @Pastelaria

Monoloc (01h)

Max Graef (22h)

GPU Panic (21h)

Beato Stage @Varanda

Rastronaut (19h)

10 de março

Carslberg Room @Celeiros

Himan (01h)

Nosaj Thing (23h45)

Mirror People (22h30)

DJ Kitten (20h30)

Hub Room @Grillas

Steffi (01h)

Midland (22h)

Prins Thomas (20h30)

Kia Room @Fábrica do Pão

Saoirse (01h)

Joe Goddard (23h45)

Mvria (21h)

Paraguaii (20h)

Eristoff Room @Pastelaria

Truncate (01h)

Bawrut (23h30)

Pedro (22h15)

António Bastos (21h)

Beato Stage @Varanda

Moomin (18h30)

Ramboiage (16h)

Numa curadoria da BLITZ, pela batuta de Rui Miguel Abreu, o evento leva ao espaço da Sala dos Fornos (BLITZ Room) as LDF Talks, três conversas em torno da música e das marcas que têm impacto na cena local, a propósito da cidade de Lisboa e do que ela tem para oferecer ao mundo, bem como do que o mundo pensa da cidade.

1: Marcas na música: como equilibrar interesses artísticos e comerciais no presente?

Num mercado tão específico como é o português, a relação das marcas com a música é uma realidade premente e incontornável, geradora de incríveis oportunidades, mas igualmente potenciadora de possíveis tensões. Como se harmonizam os diferentes interesses de marcas, artistas e produtores? Um debate que importa ter de forma franca, sobretudo no terreno das músicas electrónicas onde essas relações têm rendido férteis resultados.

Oradores: Miguel Cadete (BLITZ), Karla Campos (Live Experiences), Rui Murka (Let’s Get Lost), Pedro Gonçalves (Diretor de Marketing da KIA), GPU Panic (músico).

Moderador: Rui Miguel Abreu (BLITZ/ Rimas e Batidas/ Antena 3).

2: Lisboa dança com turistas

Lisboa é um dos mais vibrantes destinos actuais, ideia reiterada por inúmeros artigos na imprensa especializada e realidade facilmente comprovável por quem circula na cidade. Os festivais de música e outros eventos culturais têm, obviamente, um papel importante na captação das atenções de quem elege Lisboa como destino das suas férias. Estarão esses eventos a ser pensados nessa perspectiva?

Oradores: Sérgio Hydalgo (Programador Musical BoCA), Pedro Fradique (Programador Musical), Ricardo Farinha (NiT), Xinobi (músico).

Moderador: Luís Oliveira (Antena 3)

3: Lisbon is the new what

A vibrante cena musical lisboeta e a oferta em termos de festivais tem convidado a atenção de muitos pensadores internacionais sobre a nossa cidade. Por outro lado, Lisboa apresenta suficientes atractivos para atrair muitas mentes criativas, artistas e outros agentes da indústria que têm eleito esta cidade como base para o seu trabalho.

Oradores: Branko (DJ/ Produtor/ Enchufada), Ryan Miller (Resident Advisor), Davide Pinheiro (Jornal I/ Mesa de Mistura/ Copenhaga) e Tyson Ballard (DJ/ Produtor/ Condesa Electronics)

Moderador: Vítor Belanciano (Público)

O festival também terá um espaço dedicado às artes plásticas e 'performances', em parceria com a BoCA -- Bienal de Arte Contemporânea. André Romão, Brice Dellsperger, Cláudia Maté, Diogo Evangelista, Gregor Rozanski, João Onofre, Tania Bruguera, Tiago Alexandre, Boris Charmatz & César Vayssié e João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira são os artistas com nome inscrito no cartaz.

Os bilhetes, à venda nos locais habituais, custam €30,00 (um dia) e €45,00 (passe de dois dias). Veja abaixo os horários e locais das atuações musicais.