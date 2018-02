Tozé Brito lança a 16 de fevereiro um novo álbum, “A Memória do Amor”, onde se incluem êxitos da sua talha como "20 Anos" ou "Olá, Então Como Vais", mas também temas originais. A celebrar 50 anos de carreira, falou com a BLITZ sobre os episódios mais destacados de um longo percurso.

Neste vídeo, Tozé Brito recorda os anos 90, década em que - como editor - conheceu sucesso com os Delfins, Sitiados, Santos & Pecadores e Pólo Norte, entre outros.

"Havia dinheiro para tudo. Significava, por exemplo, em 94 ter recebido um telefonema do meu presidente, o Rudi Gassner, que estava em Nova Iorque... 'Tozé, tu gostas de futebol?' e eu 'Eu adoro futebol. Porquê?'. 'Estamos aqui a juntar um grupo para ver a fase final do Campeonato do Mundo em Los Angeles. Mete férias e vem cá passar duas semanas'". A história é contada, na primeira pessoa, no vídeo que pode ver em cima.

A entrevista completa com Tozé Brito será publicada em breve.