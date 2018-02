Os Metallica homenagearam Zé Pedro com uma versão de "A Minha Casinha", dos Xutos & Pontapés, no concerto que deram esta noite na Altice Arena, em Lisboa.

Sensivelmente a meio do concerto, James Hetfield dirigiu-se à plateia dizendo que Kirk Hammett e Robert Trujillo iam tocar uma canção local. "Esta canção é dedicada a Zé Pedro", diz Trujillo antes de, perante surpresa geral, começarem a tocar os primeiros acordes de "A Minha Casinha".

Seguiu-se então um momento arrepiante, com o baixista a cantar alguns versos do êxito dos Xutos & Pontapés e o público a tratar do resto. Veja o vídeo, partilhado por um fã, abaixo.