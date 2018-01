"Smells Like Teen Spirit" não é apenas o grande hino dos Nirvana; foi-o, também, para toda uma geração que naqueles quatro minutos e meio um meio de libertar a sua raiva.

Mas, que aconteceria se a canção fosse mais "alegre"? Provavelmente, isto que aqui ouvimos - uma simples reconstrução que transforma "Smells Like Teen Spirit" em algo mais optimista e radiofónico, com recurso a acordes maiores e semelhante a algum do pop-punk dos anos 90...

A versão é da autoria dos Sleep Good, uma banda de Austin, Texas, e pode ser escutada aqui:

Nirvirna - Teen Sprite from Sleep Good on Vimeo.