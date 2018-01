Aí está o primeiro single para o novo álbum de Justin Timberlake. "Filthy" já se encontra disponível para escuta nas principais plataformas.

"Filthy" vem acompanhado do seu respetivo vídeo, no qual Timberlake interpreta um inventor que criou um robô capaz de imitar todos os seus movimentos.

O tema fará parte de Man of the Woods, o novo álbum Justin Timberlake e o primeiro em cinco anos. O lançamento do disco está marcado para o dia 2 de fevereiro.

Ouça aqui "Filthy":