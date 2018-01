O rapper norte-americano Lil Pump anunciou, no Instagram, que a sua resolução para 2018 é abandonar o consumo de Xanax.

A sua decisão vem no seguimento da morte de Lil Peep, em novembro passado, devido a uma overdose de drogas.

A morte de Peep gerou várias discussões acerca do consumo de drogas no meio hip-hop, com muitos rappers e fãs a admitir que a situação estava "descontrolada", como Pete Rock.

No Instagram, Lil Pump publicou um vídeo no qual diz que irá deixar de tomar Xanax de forma recreativa. "Que se f*** o Xanax", escreveu.