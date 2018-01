Na ausência de novidades sobre o próximo álbum dos Tool, Maynard James Keenan tem sossegado os fãs com o regresso dos A Perfect Circle.

A banda norte-americana irá editar, este ano, aquele que será o seu quarto álbum de estúdio e o primeiro em 14 anos.

Após anunciarem o regresso com "The Doomed", em outubro, os A Perfect Circle entraram no ano novo com mais um tema desse novo trabalho: "Disillusioned", que já está disponível para escuta no YouTube.

O álbum não tem ainda título, estimando-se que seja lançado a meio do ano. Ouça aqui "Disillusioned":