Em novembro de 2016, os australianos King Gizzard & the Lizard Wizard haviam prometido editar cinco álbuns ao longo de 2017. Uma promessa que cumpriram, este sábado.

A banda de rock psicadélico mostrou aos fãs Gumboot Soup, o quinto álbum que lançaram ao longo do ano e o 13º da sua carreira.

Gumboot Soup sucede, assim, a Flying Microtonal Banana, Murder of the Universe, Sketches of Brunswick East e Polygondwanaland, todos de 2017.

O álbum contém, ao todo, 11 faixas e está disponível para escuta em plataformas como o Bandcamp e o Spotify, bem como no YouTube. Ouça aqui: