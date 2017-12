James Blake atuou recentemente em São Francisco e em Los Angeles, aproveitando para mostrar três canções novas.

"I Can't Believe That We Float", "Asking For A Friend" e "Black Lung" são os títulos dos temas novos do músico britânico, que editou em 2016 o seu terceiro álbum de estúdio, The Colour In Anything.

Em "Black Lung", Blake juntou ainda um trecho de "Videotape", tema dos também britânicos Radiohead.

Para além de material novo, James Blake partilhou ainda uma versão de estúdio de um tema do cantautor norte-americano Don McLean, "Vincent". A canção há muito que fazia parte do alinhamento dos concertos do britânico.

James Blake está neste momento a preparar uma nova digressão pela Europa, em conjunto com Kendrick Lamar. Esta digressão terá início a 7 de fevereiro em Dublin, Irlanda, e não passará por Portugal.