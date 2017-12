Já há videoclip para "Walk On Water", tema presente no novo álbum de Eminem, Revival, e no qual colabora com Beyoncé.

O vídeo mostra Eminem a atuar perante uma sala de espetáculos vazia, bem como diversos "clones" seus a escrever furiosamente à máquina.

Revival, o nono álbum de estúdio de Eminem, já o ajudou a bater um recorde: o rapper norte-americano tornou-se no primeiro artista a conseguir chegar ao número um das tabelas de vendas por oito vezes consecutivas.

Na sua primeira semana, Revival vendeu cerca de 267 mil cópias, das quais 197 mil foram vendas físicas. O único álbum de Eminem que não conseguiu chegar ao topo na sua semana de lançamento foi o seu álbum de estreia, The Slim Shady LP, de 1999, que se ficou pelo segundo lugar.

Veja aqui o vídeo para "Walk On Water":