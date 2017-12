A viúva de Chris Cornell, Vicky Cornell, recordou o falecido músico com um vídeo especial de Natal, no qual o vocalista dos Soundgarden e Audioslave surge lado a lado com o seu filho.

No vídeo, Chris e o filho falam de diversas tradições de Natal. Segundo Vicky, foi filmado há três anos para um projeto da escola do filho.

"A época festiva nunca mais será a mesma sem o Chris, mas iremos sempre recordar o seu amor sem limites", escreveu. Veja aqui o vídeo: