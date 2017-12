Já está disponível o primeiro trailer para Mamma Mia! Here We Go Again, sequela do êxito de bilheteira de 2008.

Do elenco do filme farão parte, uma vez mais, atores como Pierce Brosnan, Colin Firth e Meryl Streep, que desta feita serão coadjuvados por Cher.

Mamma Mia! Here We Go Again será ao mesmo tempo sequela e prequela para Mamma Mia!, contando a história de Donna (Meryl Streep), e da sua gravidez na adolescência.

Veja aqui o trailer: