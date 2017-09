Os U2 partilharam esta semana o vídeo para "You're the Best Thing About Me", primeiro single do seu próximo álbum, Songs of Experience.

O vídeo foi realizado pelo sueco Jonas Åkerlund e mostra a banda a passear-se pela cidade de Nova Iorque, e até a tirar selfies com alguns fãs.

Songs of Experience, o 14º álbum de estúdio dos U2, tem data de lançamento marcada para o dia 1 de dezembro. Veja aqui o vídeo para "You're the Best Thing About Me":