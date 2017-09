Nos anos 90, os californianos Sublime pareciam prestes a conquistar o mundo, através de discos como 40oz. to Freedom e Robbin' the Hood e da sua mistura entre punk, ska, reggae e hip-hop.

A morte do vocalista Bradley Nowell, em 1996, vítima de uma overdose de heroína, colocou no entanto um ponto final na carreira do grupo, que ainda editou um álbum póstumo que vendeu cerca de 5 milhões de exemplares só nos Estados Unidos.

Um novo documentário sobre a carreira dos Sublime, The Long Way Back, explica como o abuso de drogas destruiu a carreira da banda, tendo destruído o seu vocalista. O filme estreará a 17 de outubro em plataformas como a Amazon.

"Começou por ser sexo, drogas e rock n' roll. Depois era só drogas e rock n' roll. E depois era só drogas", resumiu Mike Tracy, amigo pessoal da banda.

O filme também se foca em Todd Zalkins, que acompanhou a banda enquanto membro da sua equipa e que era amigo de infância de Nowell. Após a morte deste, Zalkins lutou contra o vício em opióides durante 17 anos, tendo posteriormente ajudado Jakob Nowell, filho de Bradley, a combater as suas próprias dependências.

Veja aqui o trailer para The Long Way Back: