Os Foo Fighters foram os mais recentes convidados de Carpool Karaoke, programa do comediante James Corden.

A banda norte-americana entrou no carro com Corden para interpretar alguns dos seus maiores êxitos, como "All My Life", "Best Of You" e "Learn To Fly".

Não só isso, como ainda houve espaço para relembrar Rick Astley e a sua "Never Gonna Give You Up"... Veja aqui: