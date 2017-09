Let's Play Two, filme-concerto dos Pearl Jam que documenta os espetáculos dados pela banda norte-americana no Wrigley Field, em Chicago, em 2016 já tem data de estreia marcada em Portugal.

O filme, que será exibido em diversos países a partir do final deste mês, chegará a Portugal no dia 13 de outubro. Os fãs dos Pearl Jam poderão vê-lo em duas salas em Lisboa (Dolce Vita Tejo e El Corte Inglés) e uma no Porto (Arrábida 20).

Para além deste filme-concerto, Let's Play Two será igualmente editado em formato de álbum ao vivo, chegando às lojas no dia 29 de setembro. Veja aqui o trailer: