Em 2007, Chris Crocker era apenas um rapaz de 19 anos com uma paixão: Britney Spears. Dez anos depois do vídeo onde defende a cantora norte-americana, Crocker é agora uma mini-celebridade, tendo-se tornado blogger, músico e, até, ator pornográfico.

Nesse vídeo, que se tornou rapidamente viral e ainda hoje faz parte da chamada "cultura da Internet", Crocker defende a cantora norte-americana dos media, após Britney ter rapado a cabeça e perdido a custódia dos seus filhos nesse mesmo ano.

Leave Britney alone! ("deixem a Britney em paz!"), uma das frases ditas pelo jovem nesse mesmo vídeo, tornou-se num chavão.

Relembrando o seu passado, Crocker partilhou no Instagram a sua história de vida desde há dez anos para cá. Assumindo uma identidade e estilo mais masculinos, o norte-americano revelou que um dos motivos pelos quais defendeu Britney foi a sua própria situação, à altura.

"A minha mãe tornou-se dependente de drogas e tornou-se sem-abrigo após regressar do Iraque. Aquilo que se passava em minha casa tornou-me defensivo em relação a qualquer mulher a passar por um mau bocado", escreveu.

"Sabia que as pessoas não me iriam levar a sério, por isso tornei-me na piada que todos pensavam que era. Revelar o que despoletou a minha reação emocional não iria interessar a ninguém", continuou.

Aos seus milhares de seguidores no Instagram, Crocker deixou ainda alguns avisos. "Não deixem que aquilo que as pessoas dizem online vos aflija. Não deixem que as palavras que as outras pessoas dizem sobre vocês vos definam. Por vezes esquecemo-nos de que aquilo que publicamos online pode durar por muito tempo. E não deixem que os haters vos derrubem", disse.