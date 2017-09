Decore este nome: Sofi Tukker. Esta dupla, formada em 2014 por Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern, é a responsável pela canção que se ouve no anúncio do novo iPhone, intitulada "Best Friend".

Sophie e Tucker conheceram-se em 2013, na Brown University, em Rhode Island, numa altura em que já se encontravam envolvidos na música - mas não de forma profissional: ela era professora de ioga e por vezes participava de sessões acústicas em Providence, ele era um DJ amador.

Após a mudança para Nova Iorque, compuseram o mini-êxito "Drinkee", lançado o ano passado e nomeado para um Grammy. A fusão de ritmos de dança alternativa com a língua portuguesa de sotaque brasileiro granjeou-lhes vários fãs, entre os quais Grimes, que lhes confessou ser fã.

Também em 2016, a dupla editou Soft Animals, o seu EP de estreia, e está já a preparar o seu sucessor, que pode vir a ser um longa-duração ou outro EP. E ainda contribuiu com "Johny" para a banda-sonora do videojogo Fifa 17. Chegou a vez do iPhone X, e de uma nova fornada de elogios.

Ouça aqui "Best Friend":