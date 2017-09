Uma entrevista recente do ator e comediante Jim Carrey, na passadeira vermelha do Harper’s Bazaar’s Icons Party, está a tornar-se viral devido ao seu grau de bizarria.

Carrey foi um dos convidados deste evento de moda mas, à conversa com o E!, não se mostrou particularmente entusiasmado por ali estar, chegando mesmo a descreve-lo como "insignificante".

Questionado sobre o conceito de ícones, Carrey deu uma resposta ainda mais bizarra: "Não acredito em ícones. Não acredito em personalidades. Acredito que a paz está para além da personalidade, para além da invenção e do disfarce, para além do 'S' vermelho que se usa no peito para que as balas ricocheteiem. Acredito que somos um campo de energia a dançar por si. E não me ralo", disse.

Noutras entrevistas recentes, o ator revelou que tem sofrido de depressão, doença essa que poderá estar relacionada com o suicídio da sua namorada, Cathriona White, em 2015. O comportamento demonstrado na passadeira vermelha pode, assim, ser explicado através dessa mesma depressão.

Veja aqui a entrevista bizarra de Jim Carrey: