Acabou a espera. Sam Smith regressou finalmente à música, divulgando aquele que é o primeiro single do seu segundo álbum: "Too Good at Goodbyes".

Esta é a primeira canção nova do cantor britânico desde "Writing's on the Wall", tema composto para Spectre, filme de 2015. O sucessor de In the Lonely Hour deverá ser editado ainda este ano, antes do Natal.

Em entrevista com Zane Lowe, no programa de rádio deste na Beats One, Smith revelou que o álbum terá duas versões, uma contendo 10 faixas e a outra 14. Timbaland será um dos músicos convidados.

"Too Good at Goodbyes" foi escrito em parceria com Jimmy Napes, colaborador de longa data de Sam Smith, e fala sobre uma relação que o cantor teve no passado. "É basicamente sobre ser-se bom a levar tampas", explicou.

