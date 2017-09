Os U2 mostraram o primeiro single do seu próximo álbum. "You're the Best Thing About Me" chegou hoje e pode ouvido e visto aqui, em lyric video:

A capa do novo single é uma fotografia de Anton Corbijn tirada à filha de The Edge, Sian Evans.

O lançamento do primeiro single de Songs of Experience sucede a “The Blackout”, apresentado na passada semana e também retirado do próximo álbum.

Songs of Experience é a sequela do álbum de de 2014, Songs of Innocence, títulos inspirados na coletânea de poemas do século XVIII, Songs of Innocence and Experience, de William Blake.

O novo álbum, anuncia-se em comunicado de imprensa, é um "conjunto de canções em forma de cartas íntimas a lugares e pessoas que são muito próximas de Bono: família, amigos, fãs, e ele próprio".