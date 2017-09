Está a ser preparado um novo documentário sobre Michael Hutchence, antigo vocalista dos INXS, que se suicidou em 1997.

Segundo os seus produtores, o documentário promete "fazer manchetes por todo o mundo" e irá focar-se nas últimas horas da sua vida.

Intitulado Michael Hutchence: The Last Rockstar, o documentário será exibido pelo australiano Channel Seven e contará com música inédita, vídeos e fotografias pessoais e com as últimas letras que Hutchence escreveu.

"Este não é um Michael Hutchence que se define pela forma como morreu, mas sim pela forma como viveu: um músico brilhante, um homem brilhante, um pai extremoso, uma estrela rock a sério", afirmou Mark Llewellyn, um dos produtores, ao The Sunday Telegraph.

O trailer do documentário foi já divulgado e conta com a presença de Bono, dos U2. "[Hutchence] era fantástico, interessante, e depois trágico. Estamos [ainda] a perceber o grande cantor e amigo que perdemos", diz.

Veja aqui o trailer: