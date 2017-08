Após terem enviado cartas "misteriosas" aos seus fãs, em que davam conta de um tema novo intitulado "The Blackout", os U2 partilharam um excerto desse mesmo tema.

A canção será editada já hoje, sendo um dos singles do próximo álbum de estúdio da banda, Songs of Experience.

Juntamente com este anúncio, os U2 confirmaram que irão anunciar a data de lançamento deste novo álbum no próximo dia 6 de setembro, dia em que será editado um outro single: "You're the Best Thing About Me".

Ouça aqui um excerto de "The Blackout":